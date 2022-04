PILK PEALE ⟩ 5 praktilist viisi, kuidas olla iga päev õnnelikum ema

​Emaks olemine on imeline, kuid mõnikord tekitab see ka kurbust. Laste kasvatamine pole lihtne. Koroonapandeemia suurendas veelgi stressitaset, muutes emaks olemise keerulisemaks. Tõususid ja mõõnasid on alati, kuid on võimalusi, kuidas sellest hoolimata iga päev rõõmu tunda.