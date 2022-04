LISA MENÜÜSSE ⟩ Toidud, mis leevendavad ärevust

Oluline on siiski märkida, et kliiniliselt diagnoositud ärevuse ja ärevustunde kogemise vahel on erinevus. Iga inimene on aeg-ajalt ärev (näiteks enne ettekannet tööl), krooniline või kliiniline ärevus erineb aga selle poolest, et see hõlmab rohkem kui ajutist muret, stressi või hirmu; see võib aja jooksul süveneda ja selle sümptomid häirivad igapäevaelu.