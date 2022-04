Käes on kauaoodatud Jupiteri-Neptuuni ühendus Kalades, mida kogeme elus vaid korra. Seda ei kogenud ka meile eelnenud põlved ega koge ka vahetult järgnevad põlved. Meil on eriline au see seis vastu võtta. Loe lähemalt, mida see tähendab ja kaasa toob.