SODIAAGISOSINAD ⟩ Sel nädalal ava süda elule, universumile ja inimestele: aasta kõige erilisem seis on alanud

Soovitused nädalaks

Kui vaadata Jõu kaardi illustratsiooni, näeme sellel naist, kes on taltsutanud lõvi. Ja isegi mitte vaid taltsutanud - lõvi andub talle hea meelega, naaldub vastu teda ja on usaldavalt pea langetanud. Jõud tuletab meile meelde graatsiat ja vastupidavust; seda, et meis on palju vaprust, kuid kõige parem on rasketele olukordadele vastu panna nii, et me oleme nii enda kui teiste vastu mõistvad, hellad, kuid siiski ei kõhkle ka piire paika panemast, kui olukord seda nõuab.