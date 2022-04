Kuna viinamarjades on palju suhkrut, ei tohiks neid süüa rohkem kui 16 tükki korraga.

Kas oled kunagi mõelnud, kuidas viinamarjade söömine võib su organismile mõjuda? Eksperdid ütlevad, et nende söömisel on nii plusse kui ka miinuseid. Siin on mõned tavalised kõrvaltoimed, millest tasub teadlik olla.