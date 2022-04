Roheline ja kollane kiivi on mõlemad väga maitsvad viljad. Kuid kumb on kasulikum?

Eestlased armastavad kiivisid süüa, sest need on niisama maitsvad ja sisaldavad ohtralt C-vitamiini. Kuid kuna poes on saadaval ka kollaseid kiivisid, saad sellest loost teada, kumbasid eelistama peaksid.