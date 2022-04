PILDID ⟩ See on selle suve kõige kuumem soengutrend

Kui viimastel kuudel on eriti populaarne olnud sirge äärega Bob, siis suvel on moes pisut vabam versioon. Samuti võib oma juustesse tuua sisse heledaid toone, mis sobib hästi sooja aastaajaga. Kohev Bob on kompaktne, kuid kihilisem, et saavutada pehme naiselik välimus.

Parim asi selle soengu juures on see, et see ei nõua palju aega peegli ees kujundamisel ja pärast pesemist näeb see isegi õhu käes kuivatatuna juhuslik ja kerge välja. Trendikasoengu pehme silueti veelgi rõhutamiseks saab juukseid ümara harjaga õrnalt sissepoole föönitada. Natuke juukseõli või säraspreid tagab lummava viimistluse.