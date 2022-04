5 sodiaagimärki, kes on suurimad nudistid

Suhtumine paljasse kehasse ja paljasolekusse on olnud erinevatel aegadel erinev. Ent üks on selge - see on inimese kõige loomulikum olek. Mõned meist armastavad riideid maha heita rohkem kui teised ning selle taga on tegelikult erinevad põhjused.

Kolm peamist põhjust, miks soovitakse nautida oma paljast keha, on järgmised: vabadus, tähelepanu ja ühendus. Suurem osa lapsi armastab paljalt ringi joosta, sest niimoodi nad kogevad oma loomupärast vabadust. Täiskasvanud on sellega harjunud, aga lapsed veel märkavad, et riiete kandmine on ahistav. Seega mõned inimesed naudivad nudismi, et tunda taas täielikku vabadust. See aitab ka saada kontakti oma sisemise lapsega ning elu kergemalt ja mängulisemalt võtta.