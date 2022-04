Sügavkülmutamine on üks nipp, kuidas vähem toitu raisata ja rohkem raha kokku hoida.

Kuna elu muutub üha kallimaks, otsivad paljud meist võimalusi, kuidas toidule kuluvat raha säästa. Me kõik teame sedagi, kui palju abi on seejuures tagasihoidlikul sügavkülmikul. Kuid kas teadsid, et saad sügavkülmutada ka allpool nimetatud toiduaineid?