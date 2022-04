NÄDALAPROGNOOS ⟩ Käes on aasta kõige olulisem täheseis!

Käes on kauaoodatud nädal, mil leiab aset selle aasta kõige olulisem astroloogiline seis - Jupiteri ühendus Neptuuniga Kalades. Kuigi selle täpne hetk on teisipäeval, jääb mõju veel mõneks nädalaks kestma ning ilmutab end taas sügisel, mil retrograadne Jupiter naaseb Jäärast Kaladest, et seal oma viimane ots teha.