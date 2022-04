See on tõsi. See, kuidas küüned välja näevad, kas nad on tugevad või murduvad kergesti ning veel palju teisi omadusi annavad kõik infot selle kohta, kuidas sinu organismil läheb ning millistest ainetest sellel puudus võib olla. Ent kui märkad oma küünte puhul üht esmapilgul tavalisena tunduvat asja, siis võib olla vägagi mõistlik sammud arsti ukse taha seada.