Kevadine suurpuhastus: jäta kanged kemikaalid ja korista kodu naturaalsete alternatiivide abil

Enne kui suurpuhastust planeerides poodi lähed, mõtle läbi, kas sul on ikka vaja aknapesu-, põrandapesu-, vannitoapesu ja mis iganes muid võimalikke puhastusvahendeid. Lõpuks on kodus kodukeemiat nii palju, et seda jätkuks veel mitmeks aastaks. Mitmed kaubamärkide esindajad on toonud ka meie turule looduslikke alternatiive. Teadlikult ostes näed, et tegelikult piisab vähesest, et kodu korralikult ja vastutustundlikult puhtaks saada.

«Lõpuks iga inimene on see, kes vastava ostuotsuse teeb. Iga perenaine või peremees teab, mis moodi ta oma koduses majapidamises majandab. Kodukoristamist on aga igal juhul võimalik muuta lõbusaks ja toredaks. Just nii, et terve pere saaks sellesse panustada,» rääkis Karel Rüütli.

Rüütli märkis, et brändi Mulieres'i läbivaks ideeks on inimeste mõtte- ja tarbimisharjumuste muutmine. «Meie soovime, et kliendid teeksid järjest rohkem looduslikke valikuid. Tänapäeval on levinud see, et poest ostame tervislikku toitu ja loodussõbralikku kosmeetikat. Täpselt sama valiku võime ja saame teha ka puhastusvahendite osas,» sõnas mees.

«Täna on võimalik kasutada looduslikest koostisosadest puhastusvahendeid. Need ei koorma keskkonda ning on ümbruskonnale ohutud. Ka kodune kliima ning keskkond on äärmiselt olulised. Kanged kemikaalid jäävad pindadele, nõudele ja riietele. Mulieres ei kasuta kangeid kemikaale, sest on olemas palju naturaalseid alternatiive,» rääkis Rüütli.

Kas on olemas universaalset vahendit, mis aitab puhastada kõik pinnad? «Erinevad pinnad nõuavad erinevat lähenemist. Seega, igas kodus tuleb läheneda leidlikult ja loovalt. On vahendid, millega on lihtsam puhastada töötasapindasid, kappe ja põrandaid. Kuid peeglitele, akendele ja katlakivile on teistsugused vahendid tarvis. Mulieres'il on üks universaalne puhastusvahend - vala see pritspudelisse, tee lahjendatud segu, pritsi tasapinnale ja niiske lapiga tõmba üle. Nii saad tavapinnad puhtaks,» soovitas spetsialist.

«Kui tegu on juba raskemate plekkidega - näiteks ahju, grilli või pottide ja pannide puhastamisega, saad teha küürimispasta. Võta see sama üldpuhastusvahend, lisa soodat ja saad ise pasta teha. Selle segu abiga on võimalik juba märksa raskemat mustust puhastada,» lisas Rüütli.

Mehe sõnul on akende puhastamiseks aga parim vana tuntud äädikas. «Igaüks saab seda lahjendada vastavalt vajadusele ehk millise kangusega toodet sul parasjagu tarvis läheb. Seda ainet saab ideaalselt kasutada peeglite ja akende puhastamiseks,» märkis mees.

«Sisuliselt saab öelda, et kolme puhastusvahendiga, milleks on üldpuhastusvahend, äädikas ja sooda...on võimalik praktiliselt kogu majapidamine korda saada. Ükskõik, milliseid aineid me kodus kasutame, me peame arvestama, et iga vesi jõuab lõpuks ju merre. Mis iganes tooteid sa ostad - jälgi sertifikaate ja uuri ise koostisaineid,» selgitas Karel Rüütli raadio Elmar hommikuprogrammis.