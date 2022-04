Jääral on imeline aeg puhkuseks. Mida rohkem ta praegu endale aega võtab ja igapäevastest kohustustest loobub, seda suurem on võimalus saada olulisi taipamisi, inspiratsiooni ja ka tervendada ennast väga sügaval tasandil. Jäära unenäod võivad olla nüüd väga erilised. Soovitav on panna kirja kõik veidrad ja ebatavalised sõnumid, mis läbi une tulevad.