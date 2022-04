TFW PUBLIK ⟩ Eesti parimad riietujad tabatud. Kes nad on?

Aina enam tillukesi moefänne jõuab Tallinn Fashion Weekile, mis on imeline. Need kaks noort daami väärivad aga kohta parimate riietujate galeriis, sest on ennast sättides läbi mõelnud iga viimase kui detaili peavõrust käekotini. Hästi tehtud, Eva Marii Varikmaa (9) ja Britt Ida Loviisa Zujev (8) - Eesti esifashionistad teevad just nii nagu teiegi!

Foto: Erlend Štaub/TFW