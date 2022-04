Mammu Couture'i tähelend algas aastaid tagasi justnimelt Tallinn Fashion Weekilt. Juba esimesel korral võlus Maria Tammeoru ülinaiselik stiil publiku ära. Tõsi küll, mitte kõik moevaatlejad ei osanud tema detailirikkusega suhestuda. Aga see, mida disainer tõeliselt vajab, on kandjate armastus. See järgnes kohe ja nutika ärivaistuga haritud naine ehitas sellele vundamendile uhke moeimpeeriumi. Ajaga lisandusid glamuursetele kleitidele töised rõivad, pehmed dressid, ülerõivad, ujumisriided, aksessuaarid. Nüüd on Mammu Couture'i moemajal olemas pea kõik, mida endast lugu pidav moemaja vajab. Tõesõna – ootaks ka esimest signatuur-parfüümi.