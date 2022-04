Brand NO.8 kevadist kollektsiooni esindasid teiste seas ka kaks vahvat piigat, kes võtsid poodiumil poose kui kogenud proffid. Kahtlemata on ülinummi ka see spordirõivas, kus peal on boheemlaslike lillepärgadega hobused ja roosa vihmavarjuga jänesed. Ära ei ütleks ka sellisest roosast kauboikübarast.

Foto: Erlend Štaub/ TFW