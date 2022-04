VÄSIMUS PEAL? ⟩ Kui sööd neid toite, muutud uimaseks

Limonaad on lihtne jook, millega end turgutada, kui vajad värskendust. Ühtlasi on see ka suhkrut täis ning põhjustab silmapilkset veresuhkrutaseme tõusu, millele järgneb kiire langus. Samamoodi tõuseb-langeb ka sinu energiatase. Joo parem vett!

Praetud kana on hea maitsega, mõnusalt krõbeda tekstuuriga ja selle söömine on puhas rõõm. Kuid sarnaselt teiste praetud toitudega, mis sisaldavad kõvasti rasva ning maitse- ja lisaaineid, pole see just tervislike toitude nimekirja tipus. Pealegi, see pole hõlbus seedida, mistõttu inimene tunnebki väsimust pärast praekana söömist.