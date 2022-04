Tüütu osa reisimise juures on see, et seedetrakt võib saada häiritud. Põhjusi selleks jagub: ajavööndite vahetumine, liiga vähe vett, tundide kaupa pisikesel istmel istumine. Kujuta ette, et pead seejuures kogu aeg töötama, naeratus näol. Kuidas stjuaardid seda küll teevad?