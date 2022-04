Vladimir ja Alina vs Volodõmõr ja Olena – kas kokkusattumus?

Enamik inimesi ilmselt ei pööra tähelepanu sellistele korduvatele ja peegelduvatele välistele vormidele. See näib nagu tühipaljas kokkusattumus ja maailmas toimuvad ju niivõrd tõsised asjad, et võib tunduda lausa rumalus sellisel tasandil mõelda.

Inimesed on niivõrd haaratud sellest loost, mida jutustatakse, ning sellega kaasnevatest detailidest, kuid mustrite ja nende tähenduse tajumine nõuab hoopis teistsugust tunnetust ja tähelepanu. Need lood, mida oleme harjunud lugema ja kuulma, on kõik lineaarsed, kuid seoste nägemine võib vabastada inimese lineaarsuse maatriksist. Ja mis ootab seal – hoopis teistsugune tõde.