Ühed sellised võivad olla näiteks meilgi armastatud kiire suupiste - päevalilleseemned. Need seemned pärinevad kaunistelt kollastelt päevalilledelt: saak korjatakse pärast õitsemist lille õisikutest, kuivatatakse, pestakse ning pakendatakse. Ent kas sina teadsid, et need tavapärasena tunduvad seemned on tegelikult kasulikke aineid täis?