NAISTEJUTUD ⟩ Elu valusaim kaotus: «Matsin oma pisipoja ja kolm päeva hiljem teise...»

Kogmusnõustaja ja isikliku arengu toetaja Eidi Elisabeth Aidla teab hästi milline väljakutse elus on lapse surm. Kaks last matnud naine on teotanud paljusid saatusekaaslasi. Foto: Kristina Herodes

Abi on vajalik

Helen Külaots räägib väga siiralt, et need kaks raseduse katkemist lõid ta sedavõrd jalust maha, et ise ta sellega päris toime ei tulnudki. «Sattusin Tallinna psühholoogilisse kriisiabisse ja olen selle eest väga tänulik,» meenutab ta. «Soovitan kõikidele kuulajatele! Sattusin toreda nõustaja juurde, kes aitas mul need teemad lahti mõtestada. Miks üldse saada lapsi? Mida see kaotus tähendab? Mis mulle kõige rohkem haiget tegi? Väga sügav mõtestamine aitas ikkagi jalada alla saada.»

Eidi tunnistab, et leinas kaua. «Leina puhul öeldakse, et üks aastaring tuleb läbi käia.» Naine arvestab siiamaani kui vanad ta pojad oleksid ja ka järgmised tütred on väga teadlikud, et enne neid olid veel kaks poissi. «Need aastad kui mul üldse last ei olnud oli väga keeruline! Nähes tänaval lapsi tuli nii suur igatsus, et oleks tahtnud siit planeedilt ära kaduda.» Eidi julgustab kõiki oma tundeid tundma, mis kaotusevalus ja leinas esile kerkivad. Olles ise leinanõustaja teab ta nüüd, et see on kõik normaalsus. Ka viha emotsiooni ei tule alla suruda, see on osa leinaprotsessi läbimise teekonnast.

Helen tunnistab, et valus kogemus isegi lähendas teda abikaasaga. Kuigi mõlemad naised tunnistavad, et partneri süüdistamine on kerge tekkima. Eidi rõhutab, et leinas ei tohi mingil juhul ära unutada ka isa - tema jaoks on lein sama ränk ning tuge ning tegelemist vajab ka tema trauma.

Helen Külaots mõjub päikesekiirena, keda elu soosib. Kuid tegelikult on ta kaotanud kaks last enne sündi ja elanud läbi palju valusaid ja tumedaid tundeid. Täna leiab naine, et kõik kannatused on tagasi vaadates elu kingitused, mis aitavad vaimse arengu teel edasi minna. Foto: Kristina Herodes

Lootus jääb

Ühe lapse kaotuse trauma järel ei tasu maha matta lootust ja soovi lapsi saada. Niipea kui füüsiline ja vaimne tervis seda võimaldab tasub see teekond ette võtta. Mis sellest, et on hirm - ka see on normaalne. «Sa ei suuda seda uskuda,» ütleb Eidi Aidla, kirjeldades tundeid, mis teda viimaks emaks saades valdasid. «Sa ei usu, et see on tõene, et mul on ka laps! Kogu vanema tütre beebiea ma aina käisin ja kuulasin, kas ta ikka hingab...» Emasüdamesse tõusvad hirmud on samuti loomulikud kui oled raske trauma läbi teinud, pole vaja end hurjutada, vaid rahulikult välja hingata.

Uuesti lapseootele jääda takistab küllalt sagei hirm, et sama asi juhtub taas. Püütakse end valust säästa. Kuid tõenäosus, et seda ei juhtu, on statistiliselt vähemalt kolm korda suurem kui see, et see taas juhtuks.

Alati ei saagi teada