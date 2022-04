5 olulist asja, mida iga algaja küpsetaja peaks arvesse võtma

On olemas ütlus, et kokkamine on kunst, ent küpsetamine on teadus. Sellel on tõepõhi taga, sest kookide ja muffinite valmistamise puhul on retseptis välja toodud kohused mitte soovitus, vaid reegel. Panniroale võid alati mõne küüslauguküüne juurde lisada või midagi endale sobimatut ära jätta, ent sama ei kehti küpsetamisel. Seetõttu võibki see alguses keeruline või isegi lausa hirmutav olla.