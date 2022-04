Et tunda end tõeliselt vaba, õnneliku ja armastatuna, on vaja olla kontaktis oma sisemise lapsega. Astroloogias annab asteroid Child vihjeid, milline see meie sisemine laps on, mida ta vajab ja mis teda äratab. Seekord saad teada, mida näitab Child sinu kohta.

Meie kõigi sees on olemas nö sisemine laps – see on meie peidusolev väga tundlik ja haavatav osa, kes väljendub peamiselt läbi emotsioonide. Sisemine laps ärkab hetkedel, mil oleme vahetus kontaktis oma kõige ehedamate ja tooremate tunnetega. See võib olla siiras rõõm, aga ka valu, viha ja kurbus. Sisemine laps ärkab tihti just lähedastes suhetes, mil meie sotsiaalsed maskid ja õpitud hoiakud ning toimetuleku mehhanismid kooruvad maha.