KUI VANA OLED? ⟩ Selles eas saad oma elu parimat seksi!

Ei maksa karta, et parimad seksiaastad varases nooruses läbi saavad. Parimad päevad on tegelikult alles ees!

Muidugi pole võimalik enda parimaid seksiaastaid ette ennustada, kuid paljud 50-60-aastased inimesed on teatanud, et nende tippaastad on olnud üle neljakümnesena, keskmiselt 46-aastasena. Uuringu kohaselt tuleb enne hea seksiga alustamist oodata keskmiselt 13 aastat.

Siin on hea uudis neile, kes on hetkel suhtes ja neljakümnendates, kirjutab Best Health. Enamik uuringus osalenutest üle neljakümneseid teatas, et on praegu suhtes, kus saavad oma elu parimat seksi. Seetõttu tasub partnerit hoolikalt valida, kui otsite teda neljakümnendates eluaastates, eriti kui lähenete 46. eluaastale.