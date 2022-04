3 sodiaagimärki, kelle armuõnn läheb nüüd õitsele

Kuna armastuseplaneet Veenus on liikunud Kaladesse, paigutub ka kosmiline armuõnn sodiaagimärkide vahel nüüd ringi. Tegelikult toob see Veenus armastust küll kõigile, ent kolm sodiaagimärki on nüüd veel eriti soodsas seisundis. Nende suhted saavad tõeliselt palju tähelepanu ja võimalusi. Maagiline armastuseperiood jääb kestma 5. aprillist 2. maini.