Piira soola tarbimist: just nende võtetega saad toitu tervislikult maitsvaks teha!

Tervise Arengu Instituut on korraldamas Eesti rahvastiku soola tarbimise uuringut, sest temaatika on muutumas järjest kriitilisemaks. Soola on organismile vaja, ent soola pikaajaline liigtarbimine kujutab endast olulist ohtu tervisele, olles üheks peamiseks kõrgvererõhu ning südame- ja veresoonkonna haiguste riskiteguriks.

Soovitatav kuus grammi soola päevas tundub esialgu päris suur kogus. Ometigi on seda igapäevamenüüst, eriti valmistoitudest, üsna lihtne kätte saada.

«Soola on väga paljudes toitudes! Tasub mõelda, kui palju sa tarbid valmistoitu - seal on soola väga suures koguses. Poes võiks uurida näiteks isegi seda, kui palju soola on lisatud leivale. Päeva jooksul on kuus grammi väga lihtne kätte saada,» avaldas Triin Muiste.

Mida teha siis, kui kasutad söögitegemisel vähem soola, kuid samas on toit mage ja maitsetu? «Siin on mõned nipid. Minu peamine soovitus toidutegemisel - lisa erinevad vürtse ja ürte. Katseta seda võtet ja saad isegi aru, et soola polegi enam nii palju vaja. Ja veel, kui hakkad soola lisama, siis tee seda alles toidutegemise lõpus. Mõned maitsed tulevadki ju alles keetes või küpsetades välja,» rääkis terapeut.

«Ürtide ja vürtside lisamine ei ole sugugi enda maitsemeele petmine. Kui me kasutame maitsetaimi oma toitudes, siis see toob meile ainult kasu - nendes taimedes on ju igasugust väärt kraami. Näiteks vitamiine ja mineraalaineid. Siinkohal toon eraldi välja ka varsselleri, mis sisaldab naatriumit ja annab toidule soolakat maitset. Üleüldse, tarbi rohkem köögivilju ja puuvilju - sealt saad ka vajalikku ja tasakaalustavat kaaliumi,» rääkis Muiste.

Toitumisterapeut avaldas, et suitsutatud toodetes on soolasisaldus kõrgem. «Kui sa valmistad salatit ja paned sinna sisse suitsukala, siis rohkem soola polegi vaja enam lisada. Suitsukala ise on juba üsna soolane. Kui kasutad kastmeid, siis ka neis on enamasti sool sees - näiteks sojakastmes, ketšupis ja majoneesis. Seega, mõtle läbi, mida ja kuidas sa kasutad,» lisas ta.

Kui sa oled harjunud palju soola tarbima, siis selle hulga vähendamine toidus on mõistagi keeruline. Muiste märkis, et kõiki harjumusi on võimalik muuta, kuid samme tuleks ette võtta tasapisi. «Täiesti selge, et üleöö ei saa hakata täiesti magedat toitu tarbima. Kuid vähenda soola lisamist järk-järgult, pane iga kord jälle natuke vähem soola,» rääkis ta.

«Paljud inimesed on sellised, kes väljas süües lisavad toidule soola veel enne, kui nad midagi maitsnud on. See on küll harjumus, millest võiks lahti saada. Enne soola lisamist, maitse oma toitu,» sõnas ta.

Terapeut jagas ka soovitusi, millist soola tasub poelettidelt koju kaasa osta. «Tuuakse välja, et pan-soolad on väiksema naatriumi sisaldusega. Mina leian, et soolade suhtes tasub otsida vaheldust. Aga sool on ikka sool, selle tarbimist tasub vähendada igal juhul,» märkis ta.

«Paljudel inimestel on kõrge vererõhk. Tihti on see tingitud just soola tarbimisest. Liigne sool koormab neerusid ning tekitab turseid. Samuti mängivad üleliigsed soola kogused rolli ka südame- ja veresoonkonna haiguste juures,» rääkis terapeut Triin Muiste raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».