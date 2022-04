NAISED ASUSID UKRAINAT KAITSMA ⟩ «Naised punusid koos võrku, laulsid ja pisarad jooksid»

Moelooja ja kostüümikunstnik Anu Lensment ja tekstiiliajaloolane Jaana Ratas tulid mõttele hakata valmistama varjevõrke lätlaste eeskujul.

«Kuna mul on Lätis tuttavaid, siis nägin, mida inimesed seal teevad – valmistasid aktiivselt varjevõrke,» räägib Jaana, kuidas projekt alguse sai. «Hakkasime ise otsima, kuidas neid teha, sest tahtmine aidata oli suur. Esmalt uurisime muidugi, kas vajadus on olemas. Selgus, et varjevõrke tõesti on vaja! Järelikult on vaja neid teha.»

Tekstiiliprofessionaali põhjalikkusega süvenes Jaana Ratas tehnoloogiasse – esmalt tudeeris populaarteaduslikku kirjandust, siis jõudis juba teadusartiklite ja uuringuteni. «Kamovõrgu kaitse toimib päriselt, idee pärineb loomadelt. Kamovõrk ei pea nagu tekk midagi katma, vaid tema mõte on lõhkuda objekti visuaalselt suuri, siledaid ja ühevärvilisi pindu, see eksitab silma. See muudab objekti värvi ja kuju, hajutab piirjooni, autost saab põõsas. Õhust pole see, mida varjata soovitakse, enam leitav.»

Kaitse, mis tõesti toimib

Juba teise maailmasõja ajal tegid naised samamoodi käsitsi varjevõrke, nii et millegi uue leiutamisega tegu pole. «Meil on ka nõustajad, tänaseks on meil juba esimene arusaam sellest, mis toimib, ja püüame seda teadmist arendada,» teatab tekstiiliajaloolane asjatundlikult. «Kaitsevõrk peab hästi peen sigrimigri olema. Kontrolliks tuleb võrk viia õue, muru peale, kas peitev efekt ikka töötab.»

Moehing Anu Lensment haakus ettevõtmisega oma värske sõbra Jaana Ratase tõukel. «Panime algatuse hästi kiiresti käima, sest saime aru – reaalne vajadus on nii suur. Enne alustasime, siis hakkasime uurima, kust saada materjale. Tahtsime kindlasti, et protsess oleks taaskasutuslik ja loodussäästlik. Teeme koostööd kaitseliiduga, materjalide osas oleme saanud abi Uuskasutuskeskust. Inimesed toovad kasutatud rõivaid meile võrgumaterjaliks. Lõime Facebooki grupi «Aitan kaitsta – teeme koos varjevõrke!», kus on täna juba üle 1200 liikme!» Erinevalt paljudest gruppidest, kus saab niisama vaatlemas käia, on selles grupis reaalsed tegutsejad, kellest paljud on aktiivselt käed külge löönud.

«Meie nüüd püüame seda kodanikualgatust hallata ja sõnumit jagada. Teeme koostööd Slava Ukraini MTÜga, kes saadab Ukrainasse kiirabibusse, nii teame kindlalt, et meie varjevõrgud viiakse otse sõjakoldesse,» on Lensment täpselt kursis, et väärt algatusest ka kasu tõuseb.

Koostegemine, millest on reaalselt kasu. «See oli võimas ühendav üritus,» ütlesid mitmed osalejad. Foto: Ülle Saatmäe

Eks ta ole paraku tõsi, et Ukraina traagikat kasutatakse ära ka isikliku kasu teenimise eesmärgil. Ning ka massiivse heategevusorganisatsiooni puhul ei ole see nii läbipaistev, kuhu iga abistav liigutus või annetatud rahasumma konkreetselt jõuab. «Minu suurim hirm on alati olnud see, et minu saadetud abi jääb kusagile ametisse või piirile toppama, hajub süsteemi,» on Lensment otsekohene. «Olen uhke, et meil on õnnestunud saavutada see, et meie teeme võrgu ja lühikese ajaga on see juba lahinguväljal!»

Ukraina naistel olid lapsed kaasas, nemadki pingutasid ja pusisid kannatlikult, et oma pisukene panus anda. Leia Facebooki grupp «Aitan kaitsta – teeme koos varjevõrke!» ja pane käed külge. Foto: Ülle Saatmäe