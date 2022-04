LIHTNE JA LÕBUS ⟩ Vaata, milliste toiduainetega saad munadele põnevaid toone anda

Looduslikke värve kasutades saab lihavõttemune rahuliku südamega süüa. Munade värvimiseks sobivaid värviallikaid on köögis palju ja nende kasutamine pole keeruline.

Must tee või kohvi - pruun

Enne munade värvimise alustamist keeda munad valmis. Kui soovid munadele vahvaid mustreid teha, siis otsi välja puuvillast lõnga, pitsiriba, kuivatatud lilli või mõne taime lehti ning keera need värvimise ajaks ümber muna.

Sul on vaja ka värvimisnõu, milleks kõige paremini sobib kitsas ja kõrge klaasanum, näiteks suur joogiklaas. Plastnõu külge kipub värv kinni jääma, mistõttu võid lisaks munadele ka värvilised nõud saada. Kui sa seda ei soovi, eelista klaasi.

Sega kurkum ja/või must tee umbes 0,5 liitri vee sisse. Punase kapsa, peedi ja sibula koori tuleks keeta vees umbes 15 minutit, et värv eralduks. Kurna vedelik ja lisa umbes 1 tl äädikat või valge veini äädikat, kuna see tugevdab värvi intensiivsust.