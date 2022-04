Pole paremat aega kui praegu, mil avada oma süda uuesti romantikale ja armastusele. See ei pea tähendama kohe uut suhet, kuna enne tõeliselt hea suhte saabumist peab oma süda ja hing selleks valmis olema. Nüüd on just see aeg, mil hingata elu sisse oma romantikameelele – tuletada meelde, kui hea ja imeline armastus võib olla ning millised on meie sügavaimad soovid ja unistused seoses armusuhtega. Kui oled selleks küps ja avatud, võib su ellu saabuda peagi ka see puuduv element – puuduv üksnes füüsilisel tasandil, kuna südames on ta juba ärganud.