SODIAAGISOSINAD ⟩ Nädal võib tuua seisakuid ja aeglustumisi, kuid lahendus on olemas

Soovitused nädalaks

Eraku-kaart saadab meile sõnumi sellest, et üksi olla on tegelikult väga okei. Kui sa oled aga seda sorti inimene, kes üksi olla kardab või kes enda mõtetest paanikasse võib sattuda, siis just sel nädalal kutsutakse sind üles selle nimel pingutama. Kui sul on elus probleeme, millele on raske lahendust leida, siis sel nädalal on pigem soovitus mitte küsida nõu väljast, vaid enda seest. Ja kui sees on vaikus, siis haara raamat, registreeru mõnda loengusse või räägi usaldusväärse mentoriga, kes võib sind õigele teeotsale juhatada. Ära muretse, eraklik aeg möödub, kuid vahel on oluline võtta paar sammu tagasi ja kuulata, mida su enda mõtted ja tunded sulle öelda tahavad.