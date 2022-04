Koduse leivateo viis murekohta ehk kuidas teostusega mitte alt minna

Ragne Värk märkis raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!», et on mitmeid olulisi nüansse, mida leivateo juures silmas pidada.

«Pean siinkohal tunnistama, et neid murekohtasid on päris palju. Ma ise olen leiba küpsetanud aastast 2008. See oli aeg, mil leiva küpsetamise tegevus oli Eestis tõusuteel. Olen palju leiba teinud ja tihti jaganud oma erinevaid retsepte ja nippe ka internetis - kuidas küpsetada ja milliseid lisandeid võiks kasutada,» sõnas ta.

Värk tõi välja viis kõige levinumat väljakutset, millega kodused leivaküpsetajad alatasa silmitsi seisavad. «Esimene murekoht on kindlasti juuretis. Sellega võib tihti alt minna. See on asi, mis annab su leivale jõudu. Võib juhtuda, et leib jääb nätske, toores või see ei kerki. Seda põhjustab juuretis. Probleem on selles, et juuretist ei hoita õigesti,» märkis ta.

«Mina soovitan hoida juuretist külmkapis, see tuleks panna säilituskarpi. Paljud panevad juuretise klaaspurki. Kuid juuretis on elusorganism, mis vajab õhku ja klaaspurgis ta ei saa seda. Kui juuretis panna säilituskarpi, siis ta saab kaane ise pealt ära lükata. Tavaliselt, miks leivategu ei õnnestu...vaata, kas su juuretis on üldse elus,» soovitas kogenud küpsetaja.

Ka küpsetamisel on mitmeid nippe, mida tasub arvesse võtta. «Paljud on öelnud, et küpsetades jääb leib põhja poolt tooreks. Küpsemisel pannakse ahju veeanum ja mõnikord on seda vett ning veeauru liiga palju. Kui vett on ahjuplaadi jagu, siis auru on liiga palju ja leib jääb vormi põhjas niiskeks või nätskeks,» lisas Värk.

«Päris tihti on murekohaks ka see, et leib jääb praguliseks. Sellisel juhul tuleb leiba enne ahju panemist kauem kergitada,» lisas ta.

Küpsetajatel võib küsimärke ette tulla ka leiva tekstuuri osas. «Mõnikord juhtub, et leiva tekstuur ei ole see, mis vaja. Näiteks, see on süües nätske ning jääb hammaste külge kinni...no ei ole selline nagu leib olema peab. Sellisel juhu tuleb esmalt üle vaadata, kas juuretis on värske. Kui juuretisega on kõik korras, võib süüdi olla vale küpsetamisaeg, liiga kõrge ahju temperatuur, taigna liigne loksutamine enne küpsemist või oled kasutanud liiga palju vedelikke sisaldavaid lisandeid,» rääkis ta.

«Kui teha näiteks jõululeiba ja panna sinna sisse alkoholis seisnud kuivatatud puuvilju - siis tea, et nendest eraldub palju vedelikku ja see omakorda mõjutab leiva taina küpsusastet,» lisas toidublogija.

Värk avaldas, et tema blogi lugejaid on tihti kurtnud, et leival ei teki küpsemisel ilusat kumerust - see jääb täiesti lame. «Seda põhjustab see, et oled vormi pannud liiga palju tainast. Tihti pannakse tainast vormi sisse viisil, et see jääb täiesti triiki. Kuid vormi tuleb täita vaid kolme neljandiku ulatuses! Siis jääb ka kerkimisruumi,» sõnas Ragne Värk raadio Elmar hommikuprogrammis.