«PILVEDE ALL» ⟩ Esimene osa algab eksootiliselt vürtsika stseeniga ja kohe saab piiluda tegelaste rahakotti

Esimeses avaosas on suureks rõõmuks üllatuseks tagasi Pireti rolli mängiv Inga Lunge. Seriaali pressiüritusel 29. märtsil rõõmustas Lunge vaatajaid teatega, et kuigi ta vahepeal veidi väsis iganädalases seriaalis osalemisest, jõudis ta seda eemal olles igatsema hakata ja on nüüd armastusega oma pikaajalises rollis tagasi.

Avastseen on humoorikalt pikantne, kuid mitte midagi sellist, mis vajaks lastele vanemlikku selgitust. Produtsent Toomas Kirss kinnitab omalt poolt ning avaldab ekraanimagneti saladuse: «Stsenaarium peab olema hea ja vaatajaid puudutama. Tänapäeval on vähe asju, mida saab vaadata koos perega. See pole piinlik, pole vaja lastele seletada mis nad just nägid ja me ei ropenda.»

Liis Haab on alates esimesest osast sarjas kaasa löönud. Naine on rõõmus, et saab jälle oma õega nii päris- kui seriaalielust Inga Lungega jälle koos töötada. Ta toob uuest hooajast välja ilusaid enesearenguid, raha üle kemplemisi ja intrigeerivaid arenguid. Liis kiidab ka meeskonna omavahelist head klappi ja mõnusat läbisaamist.