Jäär

Järsud ja läbimõtlemata tehtud otsused ei ole aga praegu kõige paremad. Kui hüppad ühest kohast teise või tegutsed ettemõtlemata, võib entusiasm kaduda ning kireleek kustuda. Olen seda varemgi öelnud ja ütlen veel: õige asi valel ajal on vale asi. See tähendab, et õige asi valede vahendite või plaanidega on täiesti vale asi.