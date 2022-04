Milline on briti sinivereliste seas kõige levinum sodiaagimärk?

Üks väga huvitav viis sinivereliste käitumismustreid mõista on aga vaadelda seda, millises sodiaagimärgis Päike nende sünnihetkel oli. Sealses kuninglikus suguvõsas on palju liikmeid, seega võiks ju eeldada, et nad jagunevad sodiaagirattale üsna võrdselt? Tegelikult pole see nii, sest on üks päikesemärk, mis teistest peajagu üle ning mille all väga paljud Mountbatten-Windsorite klanni liikmed elavad.