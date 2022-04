HULLUMEELNE SUHTEPUNDAR ⟩ Londonis elav seltskonnadaam süüdistab Putini väimeest oma lapse varastamises

Venemaa staar Žanna Volkova , kes on abielus riigi noorima miljardäri Kirill Šamaloviga , rääkis usutluses Daily Mailile, et teda takistatakse kohtumast oktoobris surrogaadi kaudu sündinud lapsega .

Volkova väidab, et tema nüüdseks lahutatud abikaasa uus kaaslane hoiatas teda lapsega kohtumise eest. Arvatakse, et Šamalov, kelle abielu Putini noorima tütre Katerina Tihhonovaga 2013. aastal lõppes, on despoodile endiselt lähedane.