SODIAAGISALADUSED ⟩ Just see vääriskivi toob sinu märgis välja su kõige paremad omadused

Kõigil vääriskividel on erinevad head omadused: mõni aitab rahustada, teine ergutab, kolmas aitab armastada ennast, neljas tõmbab hoopis armusuhteid ligi. Kuna me kõik vajame oma ellu erinevaid asju, siis ei pruugi sobiva vääriskivi leidmine olla just lihtne, kuid siinkohal tulevad appi sinu sodiaagimärgid!

Igal sodiaagiratta märgil on teistest pisut erinev energia ning seetõttu leiavad ühe ja teise märgi esindajad abi ka täiesti erinevatest kividest. Ent ka inimesel endal on ju lisaks teada-tuntud päikesemärgile olemas veel ka tõusumärk, kuumärk ja ka paljud teised. Seetõttu võid järgnevatest soovitustest lugedagi erinevatele oma sünnikaardis esindatud märkidele sobivate vääriskivide kohta ning teha sisetunnet usaldades valik nende hulgast. Teine variant on muidugi minna mõnda poodi ning kive ise vaadelda ja käes hoida, ent see artikkel on hea koht, kust leida soovitusi astumaks oma vääriskiviteekonnal esimesed sammud.