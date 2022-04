Millal sa üldse viimati oma peanahale mõtlesid? Ilmselt siis, kui see oma rahulolematusest kõõmaga märku andis. Tegelikult tuleks juuste all peidus olevale nahale aga tunuvalt rohkem tähelepanu pöörata, sest peale selle eest paremini hoolitsema hakkamist märkad peatselt, et su kiharad on tervemad. Tasakaalustatud ning kõõmavaba peanaha saavutamine ei nõua aga salongi minekut või kallist hooldust, sest on olemas palju tooteid, mida saad kasutada omas kodus.