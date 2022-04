EBAREAALNE ⟩ 58-aastane Brad Pitt näeb välja kuumem kui iial enne!

Kuid vaatamisväärsus õige mitmel moel on ka naispeaosatäitja. Grammigi ei jää igavesti nooreks jäämise maagias alla ka filmi seikluste keerises särav Sandra Bullock (57). Mismoodi ta on säilitanud tütarlapseliku sireduse ja selgete joontega värske näo? No täitsa tigedakas ajab, tõsijutt! Partneriks on kangekaelselt mitte vananeval kaunitaril temast 16 aastat noorem meesmodell. See tundub lausa uus trend maailmas. On Eestiski säravaid naisi, kel sama vanusevahega kaasa, võtke või ilusüstide kuninganna Marju Karin.

Sandra Bullock ja Channing Tatum - täitsa veenev on sellist paari džunglis seiklemas vaadata. Keda huvitab, et kaunitaril on 16 aasta jagu enam elukogemust? Film «Kadunud linn» (The Lost City) Foto: SCANPIX

Aga nüüd filmist. Kui unistaks kokku ühe eriti haarava seiklusfilmi, mis naistele meeldiks, siis mis seal peaks olema? Kindlasti ekstootikat, põnevust, ootamatusi, ohte ja maagiat. Ja lisaks romantikat ja glamuuri, ilma selleta oleks tegu ju suvalise meestekaga. Oluline roll on ka näitlejatel - kaasahaaravaimate seiklejataride hulka kuuluv Sandra Bullock ja kuratlikult andekas kaunismees Brad Pitt on kindel tabamus kümnesse. Aga kui mängu tulevad veel Channing Tatum ja Daniel Radcliffe on vaatamisnaudingut kaugelt rohkem kui üks film vajaks. Täpselt sellised komponendid leiab filmist «Kadunud linn» (The Lost City, 2022). Vaata treilerit:

Kellel on tunne, et just üks hoogne ja romantiline džungliseiklus tõsiselt tulikuumade näitlejatega on see, mida sõpradega ühiselt vaadata, siis andke tuld! Juba 7. aprillil kell: 18.30 toimub taas legendaarne Apollo Naistekas. Piletid ja üristuse info leiad siit Ootame teid Apollo Kino Mustamäel, Pärnus, Lõunakeskuses, Jõhvis, Astris ja Saaremaal, kus tuleb vaatamisele romantiline komöödia «Kadunud linn»

Apollo naistekas on kinoõhtu, kuhu on oodatud kõik, kes väärtustavad eksklusiivsust, head seltskonda ning vinget meelelahutust! Loosi läheb tohutu hulk tõeliselt häid auhindu - võibolla lähed just sina koju ühe õnneseenena. Haara kaasa oma parimad sõbrannad, elamusterikas õhtu on garanteeritud.

Apollo Naistekas «Kadunud linn». Postimees Naine kutsub kinno! Foto: Apollo Kino

Geniaalne, kuid eraklik autor Loretta Sage (Sandra Bullock) on oma karjääri veetnud eksootilistest paikadest kirjutades. Tema populaarsetel romantikasseiklusromaanidel on nägus kaanemodell Alan (Channing Tatum), kes on pühendanud oma elu kangelase «Dash» kehastamisele. Kuid ka seltskonda parema meelega vältiv kirjanik peab oma teoseid reklaamima ja lugejatega kohtuma. Oma uut raamatut koos Alaniga reklaamides röövib Loretta ekstsentriline miljardär (Daniel Radcliffe). Harry Potterit kehastades kuulsust kogunud näitleja on äärmiselt võluv ja veenev ka paha tegelase rollis. Miljardär loodab nimelt, et kirjanik suudab ta päriselt juhatada iidse kadunud linna juurde, millest oma teoses kirjutas. Alan tõttab naist päästma, ta soovib kõigile tõestada, et võib olla kangelane ka päriselus, mitte ainult tema raamatute lehekülgedel. Niisiis maandub tempokate džungliseikluste keerisesse värvikas ja ebatõenäoline paar, kes peab ellu jääma ja leidma iidse aarde enne kui see igaveseks kaob. Tegevuse tempo ja üllatuste rohkus on selline, et hoiab tähelepanu jäägitult ekraanil tunni ja 52 minutit.

Juba selle kuuma kõrvalosatäitja pärast väärib film vaatamist. Foto: Kaader filmist