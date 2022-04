5 sodiaagimärki, kes hoolitsevad oma välimuse eest kõige rohkem

Need, kelle sünnikaardis domineerivad järgmised tähemärgid, on oma välimuse suhtes äärmiselt eneseteadlikud ja soovivad paista alati elegantsed ja enesekindlad. Nad soovivad näida veatud ning näidata maailmale ainult oma kõige paremaid külgi. Vastasel juhul ei lähe nad üldse avalikkuse ette. Need tähemärgid ei jäta kunagi oma välimust saatuse hoolde.