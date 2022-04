PUHKA EESTIS ⟩ Sel nädalavahetusel väisa Leivafestivali ja ööbi Lennusadamas

Kui kõht leivakraamist täis, on hea võtta ette muuseumiskäik. Tallinnas on pühapäeval mitmes muuseumis tasuta sissepääs . Ahhaas aga avatakse uus spordinäitus, mis paneb proovile igas eas külastaja (aju)musklid. Mitu meetrit suudad sa vastu pidada lõputul mägironimisel? Kas tead, millise kiirusega lendab sinu visatud pall ja kui täpne sa oled? Või kas sinu hüppekõrgus võiks ligilähedalegi küündida maailmarekordile?

Ja nüüd midagi enneolematut – reede õhtul saab minna Lennusadamasse ööbima ! Nimelt on seal sünnipäev ja selle raames on õhtu täis põnevaid ettevõtmisi. Võtke kaasa matkamadrats ja magamiskott ning veetke üks seikluslik öö muuseumis.

Laupäeval saab Tartus minna giidiga tuurile Laulupeo radadele. Tallinnas toimub aga samal ajal tuur Kadriorus, kus vaadatakse põgusalt üle klassikalised vaatamisväärsused, aga suurem rõhk on selle kandi varjupoolel. Lisaks lahendatakse ära müsteerium, miks on Poska tänaval tupiktrammitee, mida kunagi ei kasutata. Lisaks on laupäeval kell 14 viimane võimalus külastada näitust «Pikipiirijooksja, rotipüüdja ja müüriladuja» koos kuraator Gregor Tauliga. See leiab aset Kunstihoone Galeriis.