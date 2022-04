Oleme värskelt alanud kuu loomises Jäära märgis, mis seekord on täpses ühenduses «haavatud ravitseja» Chironiga, vaadates sisse kõige olulisematesse haavadesse. Meil on ees üks eriline kuutsükkel, loe lähemalt, mida see tähendab inimkonnale, aga ka Sinule.

Reedehommikul kell 9.24 toimus kuu loomine Jäära tähemärgis ning see on mitmel põhjusel eriline uue kuutsükli algus. Aprillis on meil kokku kaks kuu loomist, mida juhtub iga 29 kuu tagant. Järgmine kuu loomine toimub aprilli viimasel päeval, 30. aprillil, mis on ühtlasi päikesevarjutus ning algatab uue varjutuste hooaja, tuues sisse uued teemad järgmiseks poolaastaks.