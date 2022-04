3 sodiaagimärki, kellel on kõige tugevam ego

Me kõik teame, et egoism on halb, aga on tõsiasi, et ego on elus toimetulekuks ja ellujäämiseks vajalik. Küsimus on, kuidas oma ego parimal viisil kasutada, nii et see ei kahjustaks teisi, kuid aitaks oma plaane teostada. See on aga võimalik ainult siis, kui ego on terve, mitte tasakaalust väljas ja katkine nagu suurem osa inimestel.