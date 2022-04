PIILU KAADRI TAHA! ⟩ Armastatud sarja «Pilvede all» uus hooaeg toob kaasa mitmeid üllatusi

Juba 23. hooaega alustav telesari jõuab televaatajateni nüüd kodumaise teleteenuse pakkuja Apollo TV vahendusel. Ettevõtte turundusjuhi Andry Padari sõnul hindavad nad kodumaise teleteenuse pakkujana kohalike tegijate toodangut väga, nii nagu ka vaatajad. «Meie edetabelites troonis möödunud aastal just Eesti sisu. «Pilvede all» on olnud üks meie vaadatuimaid sarju. Selle tegijad on väga hästi ära tabanud, mis rahvale korda läheb ning neid ikka ja jälle ekraanide ette toob. Meil on hea meel Eesti inimesi palavalt armastatud sarja uute osadega rõõmustada.»

29. märtsil toimus Ülemiste Apollos eksklusiivne uue hooaja avamine. Kohal olid näitlejad, tootjad, läbi Facebooki live-ülekande said sündmusest osa ka kümned tuhanded fännid. Suurimaks üllatuseks on oodatud rõõmusõnum, et seriaalis osaleb taas ka vahepeal pausi teinud Inga Lunge.

Tegijate sõnul jätkub lugu täpselt aasta hiljem viimase episoodi sündmustest. Mäletatavasti lõppes eelmine hooaeg Siiri ja Andrese pulmapäevaga, nüüd on käes nende esimene pulma-aastapäev. Kertu on karjääriredelilt edasi liikunud ning oma praksise avanud, Erik on tagasi juurte juures ehk teostab end seal kus sarja alguseski ehk autode maailmas. Mari tütar Marite õpib Pariisis, mis tõstab fookusesse isa ja poja suhte, sest Indrekul on teismelise Ruudiga üksjagu tegemist.

Taanist on tagasi Piret, kes püüab välja selgitada, millega ema Sirje tema aitamise nimel hakkama on saanud, sest salatsemist on sealtpoolt enam kui küll. Siiri ja Andres on õnnelikumad kui kunagi varem ning Siiri täidab üllatavalt hästi ka Joosu kasuema rolli. Albert ja Inna elavad Haapsalus omas rütmis, kuid Sirje ja Pireti draamadest ei pääse nemadki.