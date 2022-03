Veel mõni aeg tagasi üritati tätoveeringut vanema ja oma bossi eest varjata, kuna seda peeti mingil määral tabuks. Seda seostati ka madalama klassiga ning kõrgema ühiskonnakihi hulgas võis saada tindikunst suurema hukkamõistu. Ent see kõik on tänapäevaks muutunud ja tätoveeringud on tabu alt väljunud.