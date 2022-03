Nii nagu taevaseisud on pidevalt muutumas ja kaardid ümber jaotumas, on ka rahalised seisud võtmas uusi pöördeid ja suundi. Nagu üleval nii ka all - tähed ei põhjusta maa peal midagi, aga peegeldavad toimuvat, kui nendevahelisi seoseid ja mustreid lugeda.