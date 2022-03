PIME & PÕNEV ⟩ Diskovalgus ja üllatused teevad kohtingud põnevaks

«Appike, no mida huvitavat ette võtta?» See on sage teema, mis inimeste vestlustes üles tõuseb. Eriti kui teemaks on deitimine. Sest kui teha koos midagi nüri, kipub igavus ja inimesest jääv mulje kinnistuma. Seevastu tehes midagi toredat, tekib märksa kergemini mulje (võib-olla ka illusioon, aga mis vahet seal on), et ka inimene, kellega koos seda tehakse, on tore. Selle plaaniga vabaajakeskusesse sõidetakse. Proovime meiegi.