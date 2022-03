Nad avastasid, et toitumine, liikumine, stressitase ja sotsiaalmajanduslik staatus mängisid suurt rolli rekordiomanike pikas elueas.

Vanim inimene selles nimekirjas ja teadaolevalt üldse oli Jeanne Louise Calment, kes suri 1997. aastal 122-aastasena ja on olnud ainus inimene, kes on elanud üle 120 aasta. Kui temalt küsiti tema pikaealisuse saladust, ütles ta, et šokolaad, portvein ja oliiviõli.