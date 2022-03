Need 3 sodiaagimärki on suurimad ideeliidrid ja visionäärid

Lisaks võimele suurelt unistada kaasneb tihti ka paras annus loovust, innovatsiooni ja originaalsust. Järgmised sodiaagimärgid on sodiaagiringis tavaliselt kõige suuremad visionäärid - nende jaoks on elu täis imelisi, maagilisi ja erilisi võimalusi, sest nad oskavad neid näha.

Tihtipeale, kui mõne loovinimese päikesemärk ongi maisem ja praktilisem (näiteks Neitsi või Kaljukits), siis on vähemalt üks järgmisest kolmest tähemärgist tema sünnikaardis ikkagi tugevalt esindatud. Just nemad on tihtipeale suuremal või väiksemal määral geeniused, kes viivad ühiskonda edasi uutes ja paremates suundades. Ent kuna nad on ajast mingil määral ees, tunnustatakse neid tihtipeale tagantjärele.