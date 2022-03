Astroloogias on võimalik uurida läbi asteroidide erinevaid peenemaid nüansse oma armuelus ja eelistustes ning seeläbi iseennast ja oma lähedasi veelgi paremini mõistma õppida. Seekord tutvume asteroid Adonisega, mis tähistab jumaldamist, suurt imetlust ja ideaali, mida me ikka ja jälle pjedestaalile tõstame. Ent need on ka omadused, mida võidakse imetleda meis. Saa teada, milliseid saladusi hoiab Adonis sinu kohta.

Aastal 1936 avastati maalähedaste asteroidide grupist asteroid, millele sai nimeks Adonis. Seda on peetud potentsiaalselt ohtlikuks asteroidiks, kuna oma 1 km läbimõõduga ja maalähedase trajektoori tõttu võiks see kokkupõrkel põhjustada väga suuri kahjustusi. Selle orbiit on äärmiselt ekstsentriline (piklikult välja venitatud). Pärast avastamist aga kaotati see silmist ning taevakeha kuulus kadunud asteroidide hulka kuni aastani 1977, mil see taasavastati. Seda on peetud ka väljasurnud komeediks ning üheks meteoorisaju allikaks.