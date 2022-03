PILDID ⟩ Mees on silmamunade ja igemeteni tätoveeritud

«Olin 22-aastane, kui sain aru, et tahan rohkem tätoveeringuid, ja sellest ajast peale olen end nendega katnud,» rääkis ta. «Mul on ainult mõned kohad ilma tätoveeringuteta, nagu intiimpiirkonnad ja mõned väikesed kohad jalal, kuid plaanin ka need varsti tätoveerida.»

Alates oma esimesest tätoveeringust on Bboy kulutanud peaaegu mitukümmend tuhat eurot tätoveeringutele ja kehakaunistustele. Lisaks on tal tätoveeritud mustaks silmad ja igemed, keel on katki, et see meenutaks madu, hambad on nikliga asendatud ja kõrvadki muudetud.